SEIT ÜBER 40 JAHREN

EIN FAMILIENBETRIEB

Stromaufwärts mit Gottwald

​Trotz der ständig wachsenden Unternehmensgröße ist Gottwald seit mehr als 40 Jahren ein Familienbetrieb. Unsere Standorte in Melk, Parndorf und Ramsau am Dachstein sind die berufliche Heimat von über 300 Kolleg:innen. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung gelten wir als einer der stärksten Betriebe in Ostösterreich. Das haben wir unseren Mitarbeiter:innen zu verdanken!